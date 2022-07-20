Угорське МЗС заперечило слова заступника міністра закордонних справ Левенте Модьора, який вчора заявив у Львові, що його країна змінила свою позицію і готова пропускати через свою територію усю допомогу, яку надають інші держави Україні, у тому числі і військову. Про це 20 липня повідомло угорське видання Index.

Угорські журналісти звернулись до МЗС Угорщини з проханням прокоментувати цю заяву і прес-секретар відомства Мате Пачолай, заявив, що, не зважаючи на слова Левенте Модьора, Угорщина не змінила своєї позиції щодо поставок зброї.

«Позиція Угорщини щодо поставок зброї була чіткою від початку: ми не будемо надсилати в Україну солдатів чи зброю, і ми не дозволимо поставкам зброї перетинати угорсько-український кордон», – сказав речник, наголосивши, що поставки зброї нібито «становлять загрозу безпеці для території Закарпаття та загрожуватимуть безпеці угорського народу».

Мате Пачолай також припустив, що слова Левенте Модьора у Львові «були неправильно витлумачені або певним чином неправильно зрозумілі».

Нагадаємо, що Угорщина остаточно сформулювала свою позицію щодо російського вторгнення лише 19 квітня. Угорська влада заявила, що виступає за територіальну цілісність і суверенітет України, але не підтримує санкцій проти РФ щодо нафти і природного газу, а також не дозволить використовувати свою територію для постачання зброї в Україну.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто намагався пояснити, що його країна відмовилася брати участь у поставках західної зброї Україні, щоб не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті.

Проте 19 липня заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Модьор, під час зустрічі із мером Львова заявив, що угорці готові пропускати через свою територію усю допомогу, яку надають інші країни Україні, у тому числі і військову.