Левенте Модьор у розмові з Андрієм Садовим запевнив, що треті країни можуть користуватися територією Угорщини для постачання зброї в Україну

У вівторок, 19 липня, заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Модьор заявив, що угорці готові пропускати через свою територію усю допомогу, яку надають інші країни Україні, у тому числі і військову. Таку заяву Левенте Модьор зробив у Львові під час зустрічі із міським головою Андрієм Садовим, повідомила 19 липня Львівська міськрада.

Досі Угорщина була категорично проти постачання західної зброї Україні через свою територію, щоб не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті. Та сьогодні під час зустрічі із міським головою Львова Андрія Садовим Левенте Модьор запевнив, що треті країни можуть користуватися територією Угорщини для постачання зброї в Україну.

«Ми вражені подіями, які тут відбуваються, ми дійсно співчуваємо вам. За останні 200 років ми з Росією воювали тричі. Ці війни були не на життя, а на смерть. На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що це таке протистояння цій величезній східній державі. При цьому, сама Угорщина не постачатиме своєї зброї – це наша стратегічна позиція. Однак треті країни можуть користуватися нашою територією», – сказав угорський урядовець.

Окрім цього, Угорщина готова прийняти у себе українських дітей у свої санаторії та табори. Також угорська делегація запропонувала допомогти у лікуванні цивільних та військових у своїх медзакладах, а також готові надати 1000 стипендій для українців в своїх університетах.

P.S. Вже наступного дня угорське МЗС заперечило слова Левенте Модьора. У відомстві припустили, що слова Левенте Модьора у Львові «були неправильно витлумачені або певним чином неправильно зрозумілі».