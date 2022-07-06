Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пояснює відмову від постачання зброї українцям тим, що «не хоче наражати на небезпеку угорців із Закарпаття»

Угорщина відмовилася брати участь у поставках західної зброї Україні, щоб не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю CNN.

Він нагадав, що 150 тис. угорців мешкають у західній частині України і, нібито, постачання зброї через територію Угорщини може може наразити їх на небезпеку російських обстрілів.

«Очевидно, що у разі постачання нами зброї ці поставки будуть ціллю росіян для обстрілів. Ми не хочемо, щоб вони стріляли по регіонах проживання угорців. Ми маємо брати до уваги безпеку Угорщини та угорців», – сказав Сійярто.

Міністр заявив, що після цього рішення «угорсько-українська частина кордону є найбезпечнішим варіантом перетину». Сійярто також додав, що Угорщина зіткнулася з найбільшим гуманітарним навантаженням в історії країни.

Ми прийняли 630 тис. біженців з України. Ми добре дбаємо про них, пропонуємо роботу тим, хто залишається надовго, і освіту для дітей. Ми не очікуємо, що хтось скаже "спасибі" угорцям. Але чекаємо на одну річ: не провокувати нас, не звинувачувати нас, не говорити про нас погано тільки тому, що ми прийняли одне рішення: не брати участь у доставці озброєння. Чому? Тому що ми є сусідніми країнами? Для нас головна мета – не бути залученими до цієї війни будь-яким чином», – сказав він.

До слова, єдиний на даний момент обстріл Закарпаття крилатими ракетами РФ стався 3 травня. Ракета влучила в інфраструктурний об’єкт та пошкодила розподільчий газопровід. Постраждалих внаслідок обстрілу не було.

Нагадаємо, що 19 квітня Угорщина остаточно сформулювала свою позицію щодо вторгення РФ в Україну. Угорська влада заявила, що виступає за територіальну цілісність і суверенітет України, але не підтримує санкцій проти РФ щодо нафти і природного газу, а також не дозволить використовувати свою територію для відправки зброї в Україну.