Угорщина відмовилась постачати зброю Україні через «захист угорців Закарпаття»
МЗС Угорщини не хоче, щоб Росія стріляла по регіонах проживання угорців
Угорщина відмовилася брати участь у поставках західної зброї Україні, щоб не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю CNN.
Він нагадав, що 150 тис. угорців мешкають у західній частині України і, нібито, постачання зброї через територію Угорщини може може наразити їх на небезпеку російських обстрілів.
«Очевидно, що у разі постачання нами зброї ці поставки будуть ціллю росіян для обстрілів. Ми не хочемо, щоб вони стріляли по регіонах проживання угорців. Ми маємо брати до уваги безпеку Угорщини та угорців», – сказав Сійярто.
Міністр заявив, що після цього рішення «угорсько-українська частина кордону є найбезпечнішим варіантом перетину». Сійярто також додав, що Угорщина зіткнулася з найбільшим гуманітарним навантаженням в історії країни.
Ми прийняли 630 тис. біженців з України. Ми добре дбаємо про них, пропонуємо роботу тим, хто залишається надовго, і освіту для дітей. Ми не очікуємо, що хтось скаже "спасибі" угорцям. Але чекаємо на одну річ: не провокувати нас, не звинувачувати нас, не говорити про нас погано тільки тому, що ми прийняли одне рішення: не брати участь у доставці озброєння. Чому? Тому що ми є сусідніми країнами? Для нас головна мета – не бути залученими до цієї війни будь-яким чином», – сказав він.
До слова, єдиний на даний момент обстріл Закарпаття крилатими ракетами РФ стався 3 травня. Ракета влучила в інфраструктурний об’єкт та пошкодила розподільчий газопровід. Постраждалих внаслідок обстрілу не було.
Нагадаємо, що 19 квітня Угорщина остаточно сформулювала свою позицію щодо вторгення РФ в Україну. Угорська влада заявила, що виступає за територіальну цілісність і суверенітет України, але не підтримує санкцій проти РФ щодо нафти і природного газу, а також не дозволить використовувати свою територію для відправки зброї в Україну.