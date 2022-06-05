У МЗС України відреагували на скандальну заяву Ласло Кевера про Володимира Зеленського

У МЗС України очікують на оприлюднення спікером парламенту Угорщини Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров’я для оцінки його заяв щодо президента Володимира Зеленського. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«МЗС України очікує на оприлюднення спікером парламенту Угорщини Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров’я. Подальша оцінка слів пана Кевера напряму залежить від висновку, зафіксованому в довідці», – зазначив речник МЗС у Facebook.

Водночас він зауважив, що «на превеликий жаль, угорські політики наполегливо продовжують поливати брудом Україну та відбілювати злочини Росії».

«Така позиція не дивує, адже історично Угорщина вже не раз орієнтувалася на сторону зла», – додав Ніколенко.

Як інформував ZAXID.NET, 4 червня спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер заявив про нібито «особисті психічні проблеми» у президента України Володимира Зеленського, який рішуче закликає партнерів про підтримку.

Угорщина тривалий час блокувала запровадження шостого пакету санкцій проти РФ, що передбачав ембарго на купівлю країнами ЄС російської нафти. Лише після згоди на особливі умови для Угорщини та кількох інших країн щодо купівлі російської нафти Будапешт погодився не блокувати санкції.