Ласло Кевер обурився через різкі висловлювання українського президента на адресу Угорщини

Спікер угорського парламенту Ласло Кевер на місцевому телебаченні заявив, що критика президента Володимира Зеленського на адресу Угорщини, на його думку, свідчить про «психологічні проблеми» глави української держави. Про це пише місцевий ресурс 444.hu.

За словами Кевера, рішучість Зеленського і його риторика, якою він іноді жорстко просить партнерів про підтримку України – це «психічна проблема»

«Скільки я знаю і звертаю увагу на події світової політики, я не пригадаю, щоб лідер проблемної країни, яка потребує допомоги, так виступав проти когось, причому не лише проти Угорщини, але навіть зачіпаючи німецького канцлера», – сказав речник парламенту Угорщини.

Як висловився Кевер, той, кому потрібна допомога, «має просити з повагою».

«Зазвичай загрожують ворогам, а не тим, кого хочуть завоювати як друзів. Це особиста психологічна проблема, з якою я не знаю, що робити», – заявив він про Зеленського.

На думку Кевера, під час і після війни в Україні угорці Закарпаття «можуть мати вагомі підстави побоюватися», що їх нібито можуть змусити «покинути батьківщину через 1100 років» проживання там.

«Ми повинні бути дуже обережними... Угорській меншині можливо доведеться залишити Україну», – додав Кевер.

Своєю чергою, в Офісі президента відреагували на образи спікера парламенту Угорщини Ласло Кевер на адресу Володимира Зеленського і згадали про Корюківську трагедію.

«Народ завжди мудрий і знає віками як відповідати на абсолютно неприйнятні, дикі висловлювання «недополітиків» на кшталт нешановного голови державних зборів Угорщини:

He who is guilty is the one that has much to say Осла взнаєш по вухах, а дурня – по балачках

У короткого розуму язик довгий. Зазвичай такі загострення відбуваються у певні періоди року», – написав заступник голови ОП Андрій Сибіга у Facebook, пише «Європейська правда».

Він також зазначив, що хотів би почути оцінку Ласло Кевера про те, як угорські фашисти спалили живцем тисячі людей в чернігівському селі Корюківка під час Другої світової війни.

«Історія піде вперед, Україна переможе: всі громадяни, які проживають в Україні будуть пишатись нашою державою, а такі «персони» залишаться на смітнику історії. В цьому сумнівів не маю - хіба що згадають як непорозуміння, яке «підгавкувало» на президента України, президента країни героїв, сміливих та вільних людей», – додав він.

Сибіга додав до допису лінк на сторінку у Вікіпедії про Корюківську трагедію.

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський розкритикував Угорщину, яка відмовлялася підтримати нафтове ембарго проти Росії, знаючи, що гроші за енергоносії фінансують війну Кремля проти України.

Саме позиція Угорщини щодо нафтового ембарго була однією з ключових причин, чому Євросоюз довго намагався погодити шостий пакет санкцій проти РФ та врешті зробив виняток для трубопровідної нафти. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що це поставить під загрозу енергетичну безпеку та називав новий пакет санкцій проти «історичною помилкою». Також через позицію Угорщини у санкційний список не потрапив російський патріарх Кіріл.