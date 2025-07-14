Підозрюваного взяли під варту

У Львові затримали 33-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві знайомого. Смерть спричинили сім ножових ран. Інцидент трапився 13 липня близько 23:00 в орендований квартирі на вулиці Варшавській.

«Між двома чоловіками під час розпивання спиртних напоїв виник конфлікт, у ході якого 33-річний мешканець Самбірського району завдав 32-річному львів’янину сім ножових поранень в область грудей, живота та ніг, що призвело до смерті потерпілого до приїзду швидкої», – повідомили у поліції Львівщини.

Поліцейські затримали зловмисника. Суд обере підозрюваному запобіжний захід. За ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство) йому загрожує позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років.