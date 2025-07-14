Тіло вбитого знайшли працівники сміттєзвалища біля Рівного

Рівненський міський суд виніс вирок 33-річному місцевому мешканцю Дмитру Подвишеному, який ножем убив знайомого і викинув його оголене тіло у валізі на місцевий смітник. За умисне вбивство чоловік отримав 10 років тюрми.

Вбивство трапилось пізно ввечері 20 березня 2022 року. 33-річний рівнянин Дмитро Подвишений під час застілля у себе вдома вбив 47-річного знайомого, вдаривши його кілька разів ножем у шию. 26 березня повністю оголене тіло вбитого, замотане у туристичний намет та запаковане у валізу, знайшли працівники сміттєзвалища поблизу Рівного.

Слідство встановило, що під час розпивання алкоголю між чоловіками виникла суперечка, під час якої Дмитро Подвишений вбив знайомого. Ще декілька днів тіло вбитого було в квартирі, після чого його викинули у сміттєвий бак.

У суді чоловік свою провину не визнав та розповів, що сам захищався від нападу, однак цю версію в суді спростував прокурор. Як повідомила 14 липня пресслужба Рівненської обласної прокуратури, суд визнав Дмитра Подвишеного винним в умисному вбивстві та призначив 10 років позбавлення волі. Вирок можна оскаржити в апеляції.