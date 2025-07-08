Рівненський міський суд виніс вирок 42-річній Ользі Сергійчук за вбивство новонародженої доньки. Жінка залишила дитину помирати на балконі, після чого винесла тіло немовляти до смітників. За скоєне обвинуваченій призначили три роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 3 липня, злочин стався 25 квітня 2025 року. Близько 11:00 обвинувачена Ольга Сергійчук народила здорову дівчинку в орендованій квартирі у Рівному. Наступного дня після пологів жінка винесла немовля на балкон, де залишила помирати.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть дитини настала внаслідок важкої черепно-мозкової травми. Проте за яких обставин вона її отримала – не уточнюють. Ввечері 28 квітня обвинувачена поклала новонароджену дочку в поліетиленовий пакет та винесла до сміттєвих контейнерів, що розташовані на вулиці Кулика і Гудачека в Рівному. Відтак тіло дитини виявила 62-річна рівнянка, яка і повідомила про це поліцію.

Ольга Сергійчук повністю визнала свою провину та розкаялась. Жінка розповіла правоохоронцям, що на початку квітня повернулася з-за кордону у Рівне та зупинилася у квартирі своєї знайомої, де і народила дитину. Суд урахував як помʼякшувальну обставину, що обвинувачена активно співпрацювала зі слідством і раніше не була судимою.

Суддя Дмитро Яковлєв визнав Ольгу Сергійчук винною за ст. 117 КК України (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини), проте замість пʼяти років тюрми призначив три роки умовно. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.