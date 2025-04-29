У Рівному біля смітників на вулиці Кулика і Гудачека знайшли мертве немовля. Поліцейські розшукали матір дитини й наразі зʼясовують усі обставини події. Про це повідомила 29 квітня пресслужба поліції області.

За даними слідства, виклик про знайдену у покривалі біля смітників новонароджену дитину надійшов від 62-річної рівнянки 29 квітня близько 02:10. На місці події медики лише констатували смерть немовляти.

«Працівники карного розшуку оперативно встановили жінку, яка народила дівчинку. З нею спілкуються правоохоронці. Тіло дитини відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення точного часу смерті», – зазначають поліцейські.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією п.2 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини). Санкція статті передбачає від десяти до п'ятнадцяти років увʼязнення або довічне позбавлення волі. Розслідування триває.