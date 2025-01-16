Дитину знайшли біля смітників на вулиці Тернопільській у Хмельницькому

У Хмельницькому перехожі виявили біля сміттєвих баків новонародженого хлопчика. Як зʼясувалося, дитину там залишила 36-річна місцева жителька. Нині і породілля, і немовля перебувають у лікарні, а слідчі встановлюють усі обставини інциденту. Про це повідомила 16 січня пресслужба поліції області.

«15 січня близько 19:50 до поліції звернулися небайдужі й повідомили, що на вулиці Тернопільській поблизу сміттєвих баків виявили новонароджену дитину. Оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили матір хлопчика. Нею виявилася 36-річна місцева жителька», – зазначають правоохоронці.

Жінка розповіла, що народила вдома, потім замотала сина у рушник і в поліетиленовому пакеті винесла на вулицю. Мотиву свого вчинку хмельничанка не пояснила.

«Швидка» забрала новонародженого до реанімаційного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні. Породіллю також госпіталізували. Більше деталей у лікарні повідомляти відмовилися.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження або позбавлення волі.