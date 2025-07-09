На Тернопільщині в одному із сіл Стриївської громади чоловік зарізав ножем дружину, а потім його знайшли повішеним в лісі за 10 км від місця злочину. Вбивство жінки сталося вранці 8 липня. Мертвого чоловіка знайшли того ж дня увечері.

Про ймовірне вбивство в поліцію повідомила староста Стриївської громади. Чиновниця виявила мертвою 28-річну жінку, а її 32-річного чоловіка не було вдома. На місце події виїхала слідчо-оперативна група зі Збаража, повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 9 липня.

Зайшовши до будинку, поліцейські виявили тіло 28-річної жінки. Попередньо вона загинула від колото-різаних ран. В пресслужбі поліції зазначили ZAXID.NET, що жінці нанесли 3-4 удари ножем. Також слідчі встановили, що до смерті жінки може бути причетний її чоловік, який з місця злочину втік.

Під час пошуків у лісосмузі неподалік села Камʼянки, що майже за 10 кілометрів від місця злочину, поліцейські виявили автомобіль чоловіка. Згодом під час огляду лісу виявили й тіло підозрюваного. Попередньо він скоїв самогубство.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ч. 1 ст. 115 (вбивство) та за ст. 115 з приміткою «самогубство». Триває досудове розслідування.