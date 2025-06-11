Син облив помешкання горючою сумішшю і підпалив

Поліцейські підозрюють тернополянина в навмисному підпалі квартири, внаслідок чого загинула його матір, яка була всередині помешкання. Вибух та пожежа в житлі на вул. Кривоноса сталася увечері 9 червня. На місці події рятувальники виявили бездиханне тіло жінки та обгорілого, однак живого чоловіка. Правоохоронці з’ясували, що це син облив помешкання горючою сумішшю і підпалив.

Під час слідства правоохоронці з’ясували, що 37-річний син неодноразово погрожував 58-річній матері розправою. Окрім того, він неодноразово притягувався до відповідальності за домашнє насильство щодо своєї матері, повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 11 червня.

Свідчення проти чоловіка також дала рідна сестра загиблої. Жінка розповіла, що її родичка в день смерті телефонувала до неї і казала, що син знову їй погрожує підпалити квартиру.

«Зі слів сестри загиблої, у день нещастя племінник був у стані сп'яніння та погрожував спалити матір. З квартири жінку не випускав. Телефоном родичці загибла встигла сказати, що син приніс легкозаймисту суміш та розлив її. Після цього дзвінок обірвався. Сестра одразу виїхала на місце події, але квартира вже горіла», – зазначили в поліції.

В пожежі 37-річний чоловік отримав також важкі травми і опіки. Він перебуває в реанімації. Слідчі затримали тернополянина і оголосили підозру за п. 5 ч. 2. ст. 115 КК України (Умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб). За скоєне чоловікові може загрожувати довічне ув'язнення.

За інформацією «20 хвилин» в пожежі загинула вчителька Тернопільської початкової школи №5 Вікторія Брацун. В навчальному закладі вона пропрацювала 25 років.