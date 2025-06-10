Після вибуху виникла пожежа

В Тернополі увечері 9 червня стався вибух у квартирі багатоповерхового будинку, що на вул. Кривоноса. Після вибуху помешкання загорілося. Під час гасіння квартири рятувальник виявили тіло жінки, а одного чоловіка – врятували. Причину вибуху – встановлюють.

Повідомлення про вибух та пожежу від мешканців будинку на вул. Кривоноса в рятувальну службу надійшло близько 19:00. Люди повідомили, що горить помешкання на 4 поверсі, а вогонь миттєво почав поширюватися, повідомили в ДСНС Тернопільщини.

«За 24 хв рятувальникам вдалося приборкати полум'я і врятували будинок від повного знищення», – зазначили в «Службі порятунку».

Під час гасіння працівники ДСНС виявили тіло жінки та ще живого чоловіка. Його передали медикам, які госпіталізували постраждалого з опіками та травмами в лікарню. В Центрі екстреної медичної допомоги Тернопільщини в коментарі «20 хвилин» повідомили, що на місце події виїжджали три бригади швидкої допомоги. «Медики констатували смерть 58-річної жінки. Ще в одного постраждалого, 37-річного чоловіка, – значні опіки тіла. Його доправили до обласної лікарні. Надавали допомогу ще одній пацієнтці, яка приїхала на місце – у неї гостра реакція на стрес. За попередніми даними, всі постраждалі – з однієї родини», – повідомила заступниця директора Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Ганна Мончак.

В ДСНС зазначили ZAXID.NET, що наразі причина вибуху невідома. Правоохоронці спільно з працівниками пожежної безпеки будуть встановлювати, що могло спричинити вибух та загоряння в квартирі.