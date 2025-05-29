Інцидент трапився біля ставка

Під час гасіння пожежі автомобіля на Тернопільщині, рятувальники всередині виявили тіло чоловіка. З’ясувалося, що загиблий – 19-річний житель Шумської громади. В поліції з’ясовують обставини смерті чоловіка.

Повідомлення про пожежу автомобіля в Шумській громаді до «Служби порятунку» надійшло вночі 29 травня. Додзвонювачі зазначили, що горить легковий автомобіль марки Renault Megane в селі Тилявка, повідомили в ДСНС Тернопільщини в четвер, 29 травня. Під час гасіння в салоні виявили тіло загиблого чоловіка.

За інформацією поліцейських, надзвичайна подія трапилася близько 3:30 ночі на березі місцевого ставка. За показами жителів села Тилявка, які живуть неподалік, вночі вони помітили біля водойми припаркований автомобіль, охоплений полум’ям. Люди одразу викликали рятувальників та поліцію.

«Вогнеборці ліквідували пожежу і після цього в салоні авто виявили тіло загиблого молодого чоловіка. За словами друзів загиблого, товариш вирішив тієї ночі порибалити й, скоріш за все, заснув в салоні авто», – повідомили в поліції Тернопільщини.

На місці події працювали експерти, які встановлять причину пожежі та смерті 19-річного чоловіка. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України з поміткою «нещасний випадок».