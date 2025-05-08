У металевому вагончику у Львові знайшли тіла двох людей
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Пожежа виникла в металевому вагончику
У ніч на четвер, 8 травня, у Львові під час гасіння пожежі в металевому вагончику на вул. Медової Печери знашли тіла двох людей.
За інформацією департаменту цивільного захисту ЛОВА, пожежа сталася близько 1:15 ночі на вул. Медової Печери.
«На відкритій території в металевому вагончику розміром 2х3 м виникла пожежа. На місці пожежі виявлено дві загиблі особи», – повідомили в департамерті.
Обставини події та особи загиблих встановлюють правоохоронці.
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