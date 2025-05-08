Пожежа виникла в металевому вагончику

У ніч на четвер, 8 травня, у Львові під час гасіння пожежі в металевому вагончику на вул. Медової Печери знашли тіла двох людей.

За інформацією департаменту цивільного захисту ЛОВА, пожежа сталася близько 1:15 ночі на вул. Медової Печери.

«На відкритій території в металевому вагончику розміром 2х3 м виникла пожежа. На місці пожежі виявлено дві загиблі особи», – повідомили в департамерті.

Обставини події та особи загиблих встановлюють правоохоронці.