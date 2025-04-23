Підпал трави спричинив масштабну пожежу в селі Межиріччя

У вівторок, 22 квітня, через підпал сухостою спалахнула масштабна пожежа в селі Межиріччя Шептицької громади на Львівщині. У результаті згоріли 11 дачних будинків.

Як повідомили в ДСНС Львівщини, підпал сухостою у селі Межиріччя Шептицького району швидко переріс в масштабну пожежу. У результаті вогонь випалив чагарник та очерет на площі 6500 м2, а також знищив вісім дерев’яних та три цегляні дачні будинки.

Пожежу гасили понад три години. Завдяки зусиллям рятувальників вдалося врятувати 20 будиночків.

Пожежу в Межиріччі гасили понад три години

Загалом за минулу добу рятувальники Львівщини ліквідували 11 займань у природних екосистемах. Вогонь охопив понад 2 гектари території.

Рятувальники нагадують, що за такі підпали передбачені штрафи: для громадян – від 3 060 до 6 120 грн; для посадовців – від 15 300 до 21 420 грн.