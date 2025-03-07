Ввечері у четвер, 6 березня, у Яворівському районі Львівщини знайшли тіло 76-річного чоловіка. Попередньою причиною загибелі є загорання сухої трави.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА, 6 березня близько 17:55 в селі Середкевичі, що у Яворівському районі Львівщини, на місці пожежі в полі виявлено обгоріле тіло загиблого чоловіка – 76-річного місцевого мешканця.

Попередньою причиною смерті мешканця Львівщини є загибель внаслідок загорання сухої трави. За даними рятувальників, чоловік намагався самотужки загасити пожежу сухостою. Проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, що в Україні заборонено спалювати суху траву. За це передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.