Чоловік спалював сухостій у селі Мацошин

Із 60-річного мешканця села Мацошин на Львівщині, який у березні цього року палив суху траву, окрім штрафу, стягнуть ще 134 тис. грн компенсації за роботу пожежників. Відповідне рішення прийняв Залізничний районний суд Львова 30 вересня.

Як повідомили в прокуратурі Львівщини, суд задовольнив позов Жовківської окружної прокуратури про стягнення з мешканця Жовківщини компенсації за виїзд пожежників. За даними прокурорів, таке рішення прийняте вперше в Україні.

За матеріалами справи, у березні цього року у селі Мацошин 60-річний чоловік спалював сухе листя та траву неподалік житлових і господарських будинків. Хтось з очевидців повідомив про пожежу місцевих рятувальників. Ті приїхали і погасили вогонь, який вже встиг поширитися на площу 400 м2. Згодом працівники ДСНС встановили ім’я палія і виписали йому штраф 1700 грн (ст. 175 КУпАП). Чоловік сплатив цей штраф.

Після цього прокуратура подала в інтересах ДСНС позов до суду про відшкодування шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням. Йдеться про компенсацію за виїзд пожежників, які гасили пожежу сухої трави. Затрати пожежників на виїзд та гасіння сухостою розрахували за спеціальною формулою.

Суд прийняв рішення стягнути з палія понад 134 тис. грн на користь пожежників. Окрім того, мешканець має сплатити ще 2,4 тис. грн судового збору.

Рішення суду ще не вступило у дію та може бути оскаржене до Львівського апеляційного суду.