Площа займання становить 700 м²

У п’ятницю, 23 травня, на складах, розташованих на об’їзній дорозі Тернополя, трапилась масштабна пожежа. Через сильне задимлення тимчасово призупинили рух об’їзною дорогою.

Рятувальників про пожежу на вул. Об’їзній повідомили о 13:00. На місце виїхали 12 бригад рятувальників. вогонь охопив складські приміщення поруч з двома заправками WOG. Через сильне задимлення поліцейські тимчасового зупинили рух об’їзною.

Пожежа трапилася в приміщеннях поруч з магазином «Юник»

На місце пожежі викликали кілька загонів рятувальників. «Повідомлення про пожежу до Служби порятунку надійшло о 13:07. Рятувальники оперативно прибули на місце виклику. Як з’ясувалося, загорання виникло в торговельно-складських приміщеннях», – повідомили в ДСНС Тернопільщини.

Площа займання становила 800 м². Наразі про загиблих та постраждалих не повідомили.

Рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу о 17:00. Під час гасіння працівники ДСНС встановили, що горять приміщення продуктового магазину «Юник» та складу поруч.

«У зв’язку з інтенсивним розвитком пожежі оголосили підвищений номер виклику, до місця події прибули додаткові сили та засоби. Усього до ліквідації залучено: 14 одиниць техніки, з яких 7 – автоцистерни; 53 рятувальники; техніка підприємства – 1 автоцистерна та трактор з бочкою об’ємом 8 м³ для підвозу води», – додали в ДСНС Тернопільщини.

Наразі причина виникнення загоряння та розмір завданих збитків встановлюються. На місці також працювали правоохоронні структури.