На сміттєзвалищі горять внутрішні шари сміття

В Тернополі майже добу працівники ДСНС ліквідовують пожежу на великому стихійному сміттєзвалищі, яке утворилося на вул. Подільській неподалік від Микулинецького цвинтаря. Площа загоряння складає 250 м2. В Державній екологічній інспекції Тернопільщини зазначили, що вже виїжджали на місце пожежі, обслідували сміттєзвалище і направили листи з вимогою до міської ради ліквідувати смітник. У міській раді коментувати ситуацію відмовилися.

Пожежа побутових відходів на вул. Подільській в Тернополі спалахнула о 21:41 13 травня.

«На момент прибуття рятувальників площа займання становила близько 250 м². Завдяки оперативному реагуванню вогнеборців пожежу вдалося локалізувати вже у перші години після повідомлення. Однак осередки тління залишились у внутрішніх шарах сміття, що ускладнило подальшу ліквідацію загоряння», – зазначили в управлінні ДСНС в Тернопільській області.

До гасіння залучили три пожежні машини, 12 рятувальників, екскаватор для пошарового розбирання горючих мас та автоцистерну для підвезення та подачі води. На смітнику висока задимленість. Сміття тліє на досить великій глибині, куди важко дістатися.

На місце пожежі виїжджали представники Державної екологічної інспекції Тернопільщини, після чого вони направили листи в Тернопільську міську раду з вимогою ліквідувати стихійне сміттєзвалище, повідомили «Тернополяни».

«Ліквідовує наслідки власник земельної ділянки. В цьому випадку це орган місцевого самоврядування, тобто Тернопільська міська рада. У нас є звернення й інформація, що туди вивозять сміття як перевізники – возять будівельні та побутові відходи, так і звичайні мешканці Тернополя. Яка площа засмічення, важко сказати, тому що необхідно дослідити її з повітря, щоб точно визначити, але орієнтовно це більше 300 м2», – повідомили в Державній екологічній інспекції Тернопільщини.

Міську громаду штрафувати за стихійне сміттєзвалище поки що ніхто не буде. Спочатку влада має його ліквідувати, якщо цього не зроблять, тоді вже екоінспектори застосують штрафні санкції.

ZAXID.NET звернувся в пресслужбу Тернопільської міської ради за коментарем щодо ліквідації стихійного сміттєзвалища на вул. Подільській. Однак там від коментарів відмовилися.

Додамо, що про стихійне сміттєзвалище на вул. Подільській неподалік кладовища відомо майже 10 років. Родичі похованих тернополян не раз скаржилися, що сміття вітром заносить на могили. У 2019 році колишній начальник Державної екологічної інспекції Орест Сінгалевич повідомляв в коментарі «20 хвилин», що на сміттєзвалище постійно звозять побутове сміття. Тоді його щороку ліквідовували – прибирали відходи і вивозили на санкціоноване міське сміттєзвалище.