На Прикарпатті виникла масштабна пожежа на сміттєзвалищі
Вогонь гасять 29 рятувальників на 12 спецавтомобілях
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Пожежа виникла на території полігону твердих побутових відходів у селі Рибне Ямницької громади
Масштабна пожежа виникла на території полігону твердих побутових відходів у селі Рибне Ямницької громади. Вогонь гасять майже три десятки рятувальників.
Про пожежу на сміттєзвалищі у селі Рибне повідомили вранці 9 квітня в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області. Станом на 11:00 горить 500 м2 полігону твердих побутових відходів.
«Триває ліквідація пожежі на території сміттєзвалища у селі Рибне, Ямницької ТГ. До гасіння пожежі залучено 29 рятувальників та 12 спецавтомобілів», – інформують в ДСНС.
Рятувальники проводять аеророзвідку пожежі за допомогою квадрокоптера.
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