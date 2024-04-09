Пожежа виникла на території полігону твердих побутових відходів у селі Рибне Ямницької громади

Масштабна пожежа виникла на території полігону твердих побутових відходів у селі Рибне Ямницької громади. Вогонь гасять майже три десятки рятувальників.

Про пожежу на сміттєзвалищі у селі Рибне повідомили вранці 9 квітня в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області. Станом на 11:00 горить 500 м2 полігону твердих побутових відходів.

«Триває ліквідація пожежі на території сміттєзвалища у селі Рибне, Ямницької ТГ. До гасіння пожежі залучено 29 рятувальників та 12 спецавтомобілів», – інформують в ДСНС.

Рятувальники проводять аеророзвідку пожежі за допомогою квадрокоптера.

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