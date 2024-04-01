Площа пожежі становить близько 5 гектарів

У Рахівському районі Закарпаття виникла масштабна пожежа на території Ясінянського лісомисливського господарства. Площа зогоряння становить близько 5 га, до гасіння залучили лісників та десятки рятувальників із Закарпаття та Івано-Франківщини.

Як зазначили у Головному правлінні ДСНС України в Закарпатській області, повідомлення про пожежу у Лазещинському лісництві надійшло 1 квітня о 14:58. За попередніми даними, площа пожежі становила близько 3 гектарів.

«Станом на 16:30 до гасіння вогню залучено 81 людину та 11 одиниць техніки із двох областей. Від лісового господарства працюють 30 фахівців, від закарпатських рятувальників – 41 вогнеборець та 7 машин, від івано-франківських колег – 10 бійців на трьох одиницях техніки», – інформують у ДСНС.

О 17:45 у ДСНС повідомили, що площа пожежі складає близько 5 га, а до гасіння вогню залучили 104 людей та 17 одиниць техніки.

На місці пожежі задіяли 3 БПЛА. Рятувальники та працівники лісгоспу продовжують гасити вогонь.