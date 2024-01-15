Вогонь допомагали гасити і добровольці пожежної команди Оноківської тергромади

Вночі 15 січня загорівся недіючий склад у селі Оноківці бля Ужгорода. Пожежу площею 500 м2 ліквідовували 27 рятувальників на 8 одиницях техніки.

Як зазначили в Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області, про пожежу повідомили випадкові очевидці, які помітили, що горить дах будівлі складу.

«Бійці ДСНС з Ужгорода й Перечина за дві години ліквідували пожежу на площі 500 м2. Також до гасіння залучались фахівці добровільної пожежної команди Оноківської тергромади», – інформують в ДСНС.

У приміщеннях складу знаходилися два вантажні автомобілі, які виштовхали на вулицю. Вогонь знищив металеву покрівлю, при цьому складські приміщення від пожежі не постраждали. Правоохоронці встановлюють причину загорання.