Підволочиська громада заплатить в державний бюджет 4,7 млн грн завданої шкоди довкіллю через стихійні смітники на її території. Спеціалізована екологічна прокуратура подала позов в суд на дії селищної ради. Після розгляду справи в різних судових інстанціях господарський суд Тернопільщини зобов’язав чиновників ліквідувати смітники і сплатити штраф. Рішення набрало законної сили.

Стихійні сміттєзвалища в різних населених пунктах Підволочиської громади інспектори з екологічної інспекції виявили ще два роки тому. Громаді перевіряючі виписували приписи для того, щоб ліквідувати небезпечні смітники. Однак стихійні сміттєзвалища не прибирали і не рекультивували.

Екологічна інспекція направила матеріали в поліцію, а прокурори спеціалізованої екологічної прокуратури подали позов в суд, щоб стягнути шкоду завдану довкіллю.

«Суд погодився з доводами прокурорів, що селищна рада впродовж 2 років не забезпечила належного виконання встановлених законом обов’язків у сфері охорони навколишнього природного середовища та відповідних приписів державної екологічної інспекції в Тернопільській області щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ побутових відходів на території громади. Така ситуація призвела до забруднення та засмічення земель та, як наслідок, заподіяння шкоди довкіллю», – повідомили в прокуратурі Тернопільської області в четвер, 21 листопада.

Також відповідно до законодавства, селищна рада несе відповідальність за організацію та управління побутовими відходами. Також орган місцевого самоврядування повинен виявляти стихійні сміттєзвалища і оперативно ліквідовувати їх, щоб не завдати значної шкоди екології.