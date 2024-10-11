На території КП сортували сміття і це спричинило забруднення землі шкідливими речовинами

Прокуратура повідомила про підозру директору Верховинського комбінату комунальних підприємств, депутату селищної ради Володимиру Мицканюку. Сина мера Верховини звинувачують у забрудненні селища відходами зі сміттєзвалища на території його підприємства.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 11 жовтня, кримінальну справу відкрили після численних скарг жителів Верховини на жахливий сморід у центрі селища та біля їхніх домівок. Також люди розповідали про потрапляння під час дощу в річку Чорний Черемош отруйних речовин зі стічних вод утвореного сміттєзвалища.

Правоохоронці встановили, що на території комунального підприємства сортували сміття і це спричинило забруднення землі шкідливими речовинами – барієм, нікелем, миш’яком, хромом, марганцем, сульфатами та нітратами. За оцінками експертів, навколишньому природному середовищу завдано шкоди на суму понад 500 тис. гривень.

«Виконувачем обов’язків керівника Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику комунального підприємства – депутату восьмого демократичного скликання Верховинської селищної ради Івано-Франківської області за фактом забруднення земель», – розповіли у прокуратурі.

За інформацією «Курсу», підозру отримав директор Верховинського комбінату комунальних підприємств, депутат селищної ради від ВО «Батьківщина» Володимир Мицканюк. Він є сином селищного голови Василя Мицканюка. За даними НАЗК, підозрюваний очолює Верховинський комбінат комунальних підприємств з 2019 року.

За забруднення земель йому загрожує від 17 до 68 тис. грн штрафу або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.