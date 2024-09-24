Чиновник влаштував стийхіне сміттєзвалище та забруднення довколишніх земель

Посадовця комунального підприємства у місті Новояворівськ на Львівщині звинуватили в службовій недбалості та забрудненні земель через складування побутового сміття в непризначеному для цього місці. Збитки становлять понад 480 тис. грн.

За даними поліції Львівщини, начальник дільниці одного з комунальних підприємств Яворівського району через неналежне виконання своїх посадових обов’язків допустив вивезення та скидання твердих побутових відходів поза межами спеціально виділеної для цього території, що призвело до забруднення суміжних земельних ділянок.

«В подальшому у ґрунтах було виявлено перевищення вмісту сульфатів, цинку, марганцю, кадмію, кобальту, хрому, фосфору, амонію та заліза. Таким чином державним та громадським інтересам було завдано збитків на суму більше 480 тис. грн», – повідомили в поліції.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET підозру в забрудненні земель та службовій недбалості (ч.1 ст.239 та ч.2 ст.367 ККУ) отримав один із посадовців комунального підприємства Новояворівської міськради «Новояворівськжитло». Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років та штраф.