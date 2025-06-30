Загиблих жінку та дитину виявила на лісовій стежці

У німецькому місті Дорстен правоохоронці затримали 16-річного українця, який зізнався у вбивстві 32-річної жінки та її однорічної дитини. Про це у понеділок, 30 червня, повідомила прокуратура Ессена та поліція Реклінґгаузена.

Як повідомили правоохоронці, у неділю, 29 червня, близько 06:00 за місцевим часом випадковий перехожий виявив на лісовій стежці тіло 32-річної жінки та дівчинки віком 1 рік та 7 місяців, про що сповістив поліцію. Встановлено, що загиблі – українці, вони проживали у Німеччині в місті Дорстен. Розтин підтвердив підозри слідчих, що жінка з дитиною стали жертвами вбивства.

Ввечері того ж дня на місце злочину прийшов 16-річний хлопець, також українець. Він зізнався у причетності до вбивства жінки та дитини. Наразі хлопця заарештували, триває розслідування. Зауважимо, що правоохоронці не повідомили про мотиви вбивства.

За даними німецького новинного сайту Ntv, у вбитої є ще одна донька віком 13 років, яка перебуває під опікою управління у справах молоді.

Нагадаємо, 6 червня стало відомо, що у бельгійському селі Хаасроде виявили вбитими 46-річну українку та її 6-річну доньку. 16-річний син жертви зізнався, що вбив її та дитину ножем, а потім підпалив будинок.