Євген Ласійчук став командиром 7-го корпусу ДШВ

Командиром 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України став Герой України, полковник Євген Ласійчук. Про це у понеділок, 14 липня, повідомили на фейсбук-сторінці 7-го корпусу ДШВ.

Зазначається, що 7-й корпус ДШВ об’єднає військові частини південно-східного регіону, а саме:

25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду;

77-му окрему аеромобільну бригаду ДШВ ЗСУ;

78-й окремий десантно-штурмовий полк;

79-ту окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду;

81-шу окрему аеромобільну Слобожанську бригаду ДШВ ЗСУ.

«Ставлю перед собою задачу розбудувати структуру, у якій новітні технології допоможуть зберегти життя наших воїнів та ліквідувати кількість живих ворогів на території України. Якісне планування операцій, підготовка особового складу до технологічного бою, власні майстерні та центри розробок нових рішень – все це має стати рушійною силою розвитку нашого об'єднання», – повідомив командир 7-го корпусу ДШВ Євген Ласійчук.

Раніше Євген Ласійчук служив у 25-й окремій повітрянодесантній бригаді, а з 2023 року був її командиром. Полковник нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів. У 2024-му отримав звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка.

Додамо, що військові 25-ї ОПДБр брали участь у боях на Донеччині та Харківщині. Зокрема, бригада у 2022 році брала участь у визволенні міста Ізюм Харківської області, а також визволяла лівий берег річки Оскіл та північно-західні райони Луганської області. У лютому 2025 року бригада зупинила просування росіян у напрямку Покровська.

Нагадаємо, 25 квітня стало відомо, що у Збройних силах України утворили 8-й корпус Десантно-штурмових військ, командиром якого став полковник та Герой України Дмитро Волошин.

15 квітня Нацгвардія утворила два нових корпуси на основі 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» та 13-ї бригади оперативного призначення «Хартія». Їх очолили командири «Азову» та «Хартії» Денис Прокопенко та Ігор Оболєнський.