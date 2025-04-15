Командування корпусами НГУ приймуть Прокопенко та Оболєнський

Національна гвардія України в межах армійської реформи сформувала два корпуси. Їх очолили командир 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» полковник Денис Прокопенко із позивним «Редіс» та командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» полковник Ігор Оболєнський («Корнет»), повідомив у коментарі «Інтерфакс-Україна» у вівторок, 15 квітня, командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

«Національна гвардія створила два корпуси, це частина загальної реформи, у рамках якої Збройні сили України переходять від тимчасових органів управління військами – оперативно-тактичних угруповань і тактичних груп до корпусної системи», – повідомив він.

За словами Півненка, для більш ефективного виконання задач корпусу потрібно, щоб його командир був безпосереднім керівником для своїх підрозділів, а також комунікував з командирами інших бригад. Крім того, важливою складовою є знання специфіки своїх підрозділів, сил та засобів.

Створення корпусів підтримав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За словами Півненка, корпуси матимуть власні штаби, розвідувальні, артилерійські та логістичні підрозділи – така структура дозволить підвищити самостійність формувань та розподілити навантаження між командуванням різних рівнів.

Новостворені корпуси очолять командир 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Денис Прокопенко та командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» полковник Ігор Оболєнський. Коли саме військовослужбовці почнуть виконувати обов’язки командувачів корпусів НГУ, Олександр Півненко не уточнив.

Зазначається, що корпуси об’єднають кілька бригад НГУ та допоміжних підрозділів під єдиним командуванням. Наразі невідомо, які саме бригади увійдуть в корпуси під командуванням відомих військових.

Денис Прокопенко – 33-річний полковник, який брав участь у боях за Маріуполь, та зокрема «Азовсталі», та був у полоні росіян після виходу з «Азовсталі». У вересні 2022 року був звільнений під час одного з масштабних обмінів.

З 2014 року служить в «Азові» та брав участь у боях за Мар’їнку, Іловайськ, Широкине на Донеччині. Він вважається наймолодшим командиром в історії Національної гвардії та ЗСУ – коли він обійняв посаду у 2017 році, йому було 26 років.

Ігор Оболєнський – полковник НГУ та ветеран, лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня. З 2014 року служив в артилерійській бригаді ЗСУ та в спецпідрозділі «Омега», а в 2015 році очолив батальйон бригади швидкого реагування НГУ. Військовий брав участь у боях за Краматорськ та Слов’янськ у 2015 році.

Протягом 2019-2022 років працював у МХП та компанії «Агротрейд», а після повномасштабного російського вторгнення повернувся до війська, де вже 2023 року його призначили командиром 13-ї бригади оперативного призначення НГУ.