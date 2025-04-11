Богдан Кротевич вважає, що його могли виключити зі списку на отримання ордену через критику Сирського

З указу президента України про нагородження військовослужбовців орденами Богдана Хмельницького зникло прізвище колишнього начальника штабу 12 бригади спеціального призначення «Азов» Богдана Кротевича. Раніше цим указом його нагородили орденом II ступеня, повідомив сам Кротевич у п’ятницю, 11 квітня.

За його словами, коли він ще перебував на службі, командир бригади Денис Прокопенко подав його на нагороду. Через чотири місяці президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження військових орденами та відзнаками.

Богдан Кротевич зазначив, що 9 квітня заступник командира бригади Святослав Паламар привітав його з нагородженням та надіслав йому скриншот, на якому видно указ нагородити Кротевича орденом Богдана Хмельницького II ступеня. Імовірно, на скриншоті видно указ №88/2025 від 20 лютого – у ньому фігурують прізвища військовослужбовців, яких видно на зображенні Паламарчука.

Указом президента Кротевича нагородили орденом Богдана Хмельницького

Втім, за словами колишнього начштабу бригади, його прізвище зникло з указу наступного дня, 10 квітня.

«Чому так сталося? Можливо, через мою чітку позицію щодо заміни головнокомандувача. Хоча, якщо чесно, інших причин я просто не бачу. Але вкотре я переконався – в цій системі ще дуже багато треба змінювати», – написав Богдан Кротевич.

На думку Кротевича, особисто Зеленський не давав вказівки прибрати його з указу. Він припустив, що виключити його прізвище зі списку нагороджених міг хтось з Офісу президента без погодження з верховним головнокомандувачем ЗСУ.

На момент публікації в ОП та Генштабі ЗСУ не відреагували на заяву Богдана Кротевича.

Нагадаємо, 9 квітня Богдан Кротевич в інтерв'ю Guardian висловив думку, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повинен піти у відставку. Кротевич вважає, що його накази наражають на життя військових на небезпеку, а Сирський та його підлеглі займаються «ручним мікроуправлінням цілої армії». Крім того, військовий заявив, що головнокомандувач «не зміг зламати російські лінії оборони» у 2024 році, окрім як на Курщині.

В інтерв’ю Кротевич сказав, що «на 70% вирішив піти» з війська, тому що командири все ще «вимагають від солдатів те, чого вони не вимагали б від себе». За його словами, українське командування «злочинно винне в нерозумінні принципів війни прямо зараз» та має «менталітет часів Другої світової війни», відмовляючись сприймати нові види озброєння, зокрема FPV-дрони.

До слова, у 2024 році Богдан Кротевич виступав із жорсткою критикою рішень командування бригад, яке допустило прориву української оборони на Харківщині – зокрема, командування львівської 125 бригади ТрО та підпорядкованих їй підрозділів та безпосередньо колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. За фактом недбалого ставлення до служби, яке могло призвести до тяжких наслідків ДБР розпочало розслідування, проте, за словами Кротевича, Содоль фігурує там опосередковано.

24 червня Богдан Кротевич заявив, що подав заяву до ДБР із закликом провести розслідування щодо бойового генерала, який «убив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал». Він звинуватив Содоля у перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України. Вже наступного дня президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Содоля з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ та призначив замість нього Андрія Гнатова.

Втім, попри це, ДБР не відкрило кримінального провадження проти Содоля. У липні 2024 року Кротевич подав скаргу до суду на бюро, заявивши, що ДБР порушило закон та не викликало його для надання свідчень проти Содоля. Вже у вересні 2024 року Апеляційний суд зобов'язав ДБР відкрити кримінальне провадження проти Юрія Содоля.