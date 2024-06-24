Юрій Содоль очолював Об’єднані сили ЗСУ з лютого 2024 року

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Про це голова держави оголосив у вечірньому зверненні у понеділок, 24 червня.

За словами глави держави, його замінить бригадний генерал Андрій Гнатов. Президент розповів, що провів сьогодні нараду з військовими, зокрема з міністром оборони, Головнокомандувачем ЗСУ та начальником Генштабу. Вони обговорили ситуацію на ключових напрямках фронту. Президент зазначив, що увага зараз прикута до Донеччини.

На сайті Офісу президента з'явились відповідні укази про звільнення №374/2024 та призначення №375/2024.

Зазначимо, що напередодні начальник штабу бригади «Азов» Національної гвардії України Богдан Кротевич заявив, що подав заяву до ДБР із закликом провести розслідування щодо бойового генерала, який «убив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал».

Військовий не назвав прізвища генерала, однак сайт «Українська правда» з посиланням на «співрозмовника у військово-політичному керівництві» повідомив, що мова йде про генерал-лейтенанта Юрія Содоля. За даними ЗМІ, Кротевич звинувачує генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України, і просить перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. Сам Кротевич також висловив готовність свідчити у справі.

За словами Кротевича, «99% військових його ненавидять за те, що він робить».

«Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, проте проти себе він службові розслідування не ініціює», – повідомив Кротевич.

За його словами, вдатися до медійного розголосу його змусило розуміння, що це єдиний спосіб змінити ситуацію. Він також додав, що перед цим намагався розв’язати ситуацію внутрішньо.

22 червня відомий своїми проросійськими поглядами мер Одеси Геннадій Труханов отримав від командувача об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля нагрудний знак «За службу та звитягу».

Фото Одеської міської ради

Содоль – випускник Сумського вищого артилерійського командного училища та Національного університету оборони. У 2007-2015 роках командував 25-ю повітрянодесантною бригадою, зокрема, під час АТО. У 2018-2024 роках Содоль командував Морською піхотою.

У лютому 2022 року Юрій Содоль отримав звання Герой України. Содоль замінив Сергія Наєва на посаді командувача Об'єднаних сил у лютому 2024 року. Останній згодом заявив, що дізнався про звільнення зі ЗМІ.

Андрій Гнатов. Що відомо про нового командувача Об’єднаних сил?

Андрій Гнатов у 2001 році закінчив Харківський інститут танкових військ. З 2016 до 2018 року керував штабом 36 окремої бригади морської піхоти, після чого командував 36 окремою бригадою морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського.

Андрій Гнатов

Гнатов був одним з офіцерів, які формували підрозділи оновленої морської піхоти з частин, що залишили окупований Крим.

У 2022 році очолив штаб і став заступником командувача військ оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ. Цього ж року змінив генерала Дмитра Марченка, очоливши оборону Миколаєва.

У червні 2022 року Гнатов отримав звання бригадного генерала та шеврон особисто від президента України Володимира Зеленського.

У листопаді 2022 року був одним з командувачів, що відповідав за звільнення Херсонщини.

Навесні 2023 року керував обороною Бахмуту, який перебував у зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» під командування Олександра Сирського.

Має медаль «За військову службу Україні» (3 липня 2015 року), Орден Богдана Хмельницького ІІІ ст. (21 серпня 2020 року), Хрест бойових заслуг (27 липня 2022 року).