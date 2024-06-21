Наразі детальної інформації щодо нового очільника УДО немає

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 21 червня, призначив Олексія Морозова на посаду начальника Управління державної охорони України. Відповідний указ №361/2024 оприлюднений на сайті глави держави.

«Призначити Морозова Олексія Володимировича начальником Управління державної охорони України», – йдеться в документі від 21 червня 2024 року.

Наразі детальної інформації щодо нового очільника УДО немає. І взагалі, інформація про нового керівника УДО відсутня у відкритому доступі.

Як інформував ZAXID.NET 9 травня президент Володимир Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони України Сергія Рудя. Це сталося після того, як контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани російських спецслужб із фізичного знищення президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави. Реалізувати їх мала агентурна мережа за сприяння керівництва Управління державної охорони. До її складу входили двоє полковників УДО, які передавали секретну інформацію своїм російським кураторам.