Богдан Кротевич йде з посади начальника штабу «Азов»

Підполковник Богдан Кротевич із позивним «Тавр» залишає посаду начальника штабу бригади Національної гвардії України «Азов». 31-річний військовий служив у «Азові» з 2014 року. Про це у середу, 26 лютого, повідомили у пресслужбі бригади.

«Командування та особовий склад 12-ї бригади “Азов” дякує другу “Тавру” за понад 10 років відданої служби. Підполковник Богдан “Тавр” Кротевич завершує службу і залишає посаду начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення “Азов”», – йдеться у повідомленні бригади.

Зазначається, що Богдан Кротевич долучився до служби в «Азові» у 2014 році. Він брав участь у важливих операціях АТО/ООС та працював для розвитку підрозділу. У 2021 році «Тавр» обійняв посаду начальника штабу «Азову».

Після початку повномасштабного вторгнення він протягом 86 днів керував обороною Маріуполя, вів бої за місто, а згодом на території «Азовсталі». За наказом Верховного головнокомандувача України, військові бригади припинили оборону Маріуполя та «Азовсталі», після чого потрапили в полон. Богдан Кротевич перебував 4 місяці в одиночній камері в повній ізоляції у московській в'язниці Лефортово. Повернувся до України у межах обміну полоненими 21 вересня 2022 року.

Після повернення з російського полону Богдан Кротевич працював над відновленням боєздатності підрозділу та його масштабуванню до 12-ої бригади «Азов». Також «Тавр» влітку 2023 року під час контрнаступу на Запорізькому напрямку координував дії бригади. Крім того, координував контрнаступальні дії «Азову» на Кремінському та Торецькому напрямках.

«Друг “Тавр” не лише брав участь у ключових битвах війни, а й зробив внесок у реформування українського війська, надихаючи цивільних людей долучатися до Сил оборони. Богдан «Тавр» Кротевич завжди буде невідʼємною частиною азовської родини», – наголосили у бригаді.

Зазначимо, що у бригаді не повідомили причину, з якої Богдан Кротевич залишив посаду начальника штабу «Азову».

Нагадаємо, 24 червня 2024 року Богдан Кротевич подав заяву в ДБР на командувача ОСУВ «Хортиця» генерала Юрія Содоля, заявивши, що він «убив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал». Військовий «Азову» звинуватив Содоля у некомпетенції, через що росіяни змогли окупувати частину територій Харківської області.

У липні Богдан Кротевич повідомив, що подав до суду скаргу на ДБР, яке не відкрило справу проти Содоля. 30 вересня Київський апеляційний суд зобов’язав Державне бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження проти генерала та екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.