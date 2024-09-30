Юрій Содоль обіймав посаду командувача Об'єднаних сил ЗСУ

У понеділок, 30 вересня, Київський апеляційний суд зобов’язав Державне бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження проти генерала та екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля щодо прориву української оборони росіянами на Харківському напрямку. Про це повідомив начальник штабу бригади «Азов» Богдан Кротевич, який подав заяву на генерала та оскаржував бездіяльність ДБР у суді.

Апеляційний суд постановив, що ДБР має протягом 24 годин відкрити кримінальне провадження проти Юрія Содоля на підставі заяви Богдана Кротевича, раніше проігнорованої в бюро. ДБР має відкрити справу з ч. 2 ст. 425 ККУ (недбале ставлення до військової служби, яке понесло тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

«Коли мені надали слово, я наголосив на тому, що хочу побачити справедливість. Станом на зараз розслідування проводяться майже по всім командирам бригад, проте деяке військове керівництво відчуває безкарність за свої дії. І тільки справедливий суд може захистити тих, хто насправді віддає своє життя заради Батьківщини, тих хто воює в окопах», –написав Богдан Кротевич, який перебував у залі суду.

У чому звинувачують Юрія Содоля

У травні 2024 року ДБР розпочало розслідування щодо недбалого ставлення до служби, яке могло призвести до тяжких наслідків – прориву української оборони на Харківському напрямку навесні 2024 року. Богдан Кротевич повідомив, що серед фігурантів справи присутнє командування львівської 125 бригади ТрО та підпорядкованих їй підрозділів, проте не присутній Юрій Содоль та наближене до нього командування.

Наприкінці червня Богдан Кротевич подав заяву до ДБР та закликав провести розслідування проти Содоля, заявивши, що він «убив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал». Військовослужбовець звинуватив генерала у відсутності військової компетенції, що призвело до суттєвих територіальних втрат. 24 червня президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Юрія Содоля з посади командувача Об’єднаних сил.

Втім, у липні Богдан Кротевич повідомив, що подав скаргу на ДБР, яке не відкрило справу проти Содоля. За словами військовослужбовця, бюро прямо порушило закон та не викликало його для отримання свідчень проти генерала. Крім того, військовий повідомив про навмисне затягування справи – суд двічі призначав на розгляд справи суддів, які йшли у відпустки, що не відповідало положенню про авторозподіл документообігу. Кротевич також натякнув на можливу загрозу його життю та зазначив, що проти Содоля готові свідчити «багато командирів бригад різних відомств».