Харківський Вовчанськ, який намагаються штурмувати росіяни

ДБР розпочало розслідування щодо недбалого ставлення до служби, яке могло призвести до тяжких наслідків, а саме прориву української оборони росіянами на Харківському напрямку. Про це йдеться у судовій ухвалі Ленінського районного суду Харкова від 17 травня.

За даними слідства, 10 травня поблизу прикордонних населених пунктів Стрілеча, Красне, Борисівка, Пильне, Гатища та інших селищ на Харківщині підрозділи 125 бригади територіальної оборони ЗСУ залишили бойові позиції під час наступальних дій російських окупантів. Зокрема позиції залишила низка підрозділів, підпорядкованих 125 бригаді з Львівської області.

«Крім того, встановлено, що командування 125 бригади та підпорядкованих їй підрозділів, а саме: 415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади, 172 окремого стрілецького підрозділу та інших підрозділів, внаслідок недбалого ставлення до військової служби, не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та РФ, що призвело до втрати вказаних позицій, військової техніки та особового складу підрозділу», – йдеться в тексті судової ухвали.

Для проведення експертизи щодо вчинення можливого злочину необхідні задокументовані рішення командування на Харківському напрямку, а також правдива інформація про укомплектованість військових частин особовим складом, озброєнням та військовою технікою на 10 травня 2024 року, коли росіяни розпочали штурм. Крім того, слідству необхідна документація про стан фортифікацій та інженерного обладнання у прикордонні Харківщини.

Оскільки оригінали відповідних документів містять гриф «Таємно» та «Для службового користування», суд Харкова постановив надати ДБР доступ до цих документів.

«Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів з боку осіб, причетних до можливого вчинення кримінального правопорушення, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться», – йдеться у судовій ухвалі.

Провадження розпочали за ч. 4 ст. 425 ККУ (недбале ставлення до військової служби, яке спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану) та ст. 429 ККУ (самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю). Строк дії судової ухвали становить один місяць з моменту постановлення. Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, якщо слідчим не нададуть тимчасовий доступ до документів командування 125 бригади, то суд має право надати ДБР дозвіл на проведення обшуків.

Ситуація на Харківщині – що відомо

З 10 травня росіяни активізували свої наступальні дії в районі прикордоння у Харківські області. На деяких ділянках окупанти мають тактичний успіх – зокрема, росіяни намагаються закріпитися у північній частині харківського Вовчанська, де триває евакуація. 15 травня ЗСУ здійснили тактичний відхід в районі Вовчанська, щоб зберегти життя особового складу.

Станом на 13 травня Росія залучила значні сили для ведення наступу на місто у складі до п’ятьох батальйонів. Тоді бойові зіткнення відбувалися на чотирьох напрямках.

Вже 12 травня президент Володимир Зеленський заявив про часткову стабілізацію ситуації на Харківському напрямку. Зокрема, українцям вдалося знизити наступальну активність окупантів на Вовчанському напрямку. 24 травня у прес-службі Генерального штабу повідомили, що Сили оборони зупинили просування російських військ на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії.