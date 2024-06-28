Територію понад 16 га навколо корпусів львівської психлікарні оголосили заповідною зоною

Львівська облрада на засіданні у п’ятницю, 28 червня, ухвалила рішення про оголошення об’єктом природно-заповідного фонду місцевого значення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Кульпарків». Йдеться про парк площею понад 16 га біля корпусів Львівської обласної психіатричної лікарні. Рішення підтримали 44 депутати.

Відповідно до рішення депутатів, парк-пам’ятку на вул. Кульпарківській,95 у Львові створено на площі 16,22 га, а це три земельні ділянки:

15,29 га, що перебувають у постійному користуванні Львівської облради,

0,5 га Франківської районної адміністрації Львівської міськради,

0,4 га комунального некомерційного підприємства Львівської облради «Львівський обласний медичний центр превенції та терапії узалежнень».

Депутати уповноважили Львівську обласну психлікарню забезпечити охорону та збереження території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Кульпарків».

Історія із оголошенням парку біля львівської психлікарні заповідною зоною тривала близько п’яти років. У березні 2021 року Львівська міськрада погодила створення нового парку «Кульпарків» на території навколо обласної психлікарні.

Цей парк на вул. Кульпарківській, 95 створили наприкінці XIX століття як частину психіатричного шпиталю за проектом Арнольда Рерінга для так званої терапії споглядання для пацієнтів. Зараз ця територія є відкритою для відвідувачів. Земля під парком не була належно оформлена і передбачалась для будівництва та обслуговування будівель психіатричної лікарні.

На території парку збережена композиція прогулянкових доріжок за проектом Арнольда Рерінга та планувальна структура партерної частини парку львівського садівника Кароля Бауера. Акцентом є під’їзна алея до головного корпусу із гіркого каштану звичайного, яка поступово переходить у партерну частину з декоративними композиціями перед адміністративним корпусом. На території парку ростуть 33 види дерев та кущів, серед яких вікові екземпляри окремих видів дерев з періоду закладення парку.

Також депутати підтримали створення ще чотирьох пралісових пам’яток природи: