Збірна України втратила шанс добряче заробити

Збірна України за участь у чемпіонаті Європи, який відбувається в Німеччині, отримає 10,75 млн євро.

За повідомленням офіційного сайту УЄФА, загальний призовий фонд Євро-2024 склав 331 млн євро. До цієї суми входять 222 млн євро за участь команд плюс 109 млн євро за результати на турнірі.

Таким чином, кожна з 24 асоціацій-учасниць гарантовано отримає 9,25 млн євро, а також бонуси за результати групового етапу та виступів у плей-офф. Переможці можуть накопичити потенційні 28,5 млн євро у вигляді бонусів, пов’язаних із результативністю.

Як наслідок, призові команди Сергія Реброва склали скромні 10,75 млн євро – 9,25 млн євро за участь, 1 млн євро за перемогу над Словаччиною та 0,5 млн євро за нічию з Бельгією. Додамо, що раніше повідомлялось, що за вихід на континентальну першість Українська асоціація футболу виплатить гравцям, тренерам та обслуговуючому персоналу близько 140 млн грн.

УЄФА також виплатить близько 240 млн євро клубам, гравці яких беруть участь у турнірі. Розрахунок конкретних виплат кожному клубу відображатиме:

Кількість гравців, відпущених до національних команд-учасниць. Кількість днів, які кожен гравець проводить на турнірі. Класифікація ФІФА клубів для компенсації тренувань.

Нагадаємо, у групі збірної України на Євро-2024 всі чотири команди набрали однакову кількість очок (по чотири), однак у «синьо-жовтих» виявилась найгірша різниця забитих і пропущених голів, і збірна України посіла останню сходинку у квартеті.