Військового підозрюють у привласненні «Моршинської» на майже 171 тис. грн

Личаківський райсуд Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 242 тис. грн застави стрільцю відділення охорони військової частини. Військового підозрюють у привласненні чужого майна. У матеріалах справи йдеться, що підозрюваний вкрав мінеральну воду «Моршинська» на майже 171 тис. грн. Вода була гуманітарною допомогою для військових.

Згідно з ухвалою суду, яку опублікували в судовому реєстрі, підозрюваний військовий, який є уродженцем села Нова Чортория на Житомирщині, з березня 2022 року отримав посаду стрільця відділення охорони однієї з військових частин Львова. Держбюро розслідувань вважає, що військовий змовився з іншими працівниками частини й неодноразово привласнював благодійну допомогу. Сума збитків склала 170,8 тис. грн.

Зазначимо, що ринкова ціна мінеральної води «Моршинська» об'ємом 0,5 літрів починається приблизно від 15 грн за пляшку, а за пляшку об'ємом 1 л потрібно заплатити від 19 грн. Бутель води (18,9 літрів) коштує приблизно 210 грн. Відтак охоронець міг привласнити понад 11 тисяч півлітрових пляшок, майже дев'ять тисяч літрових пляшок або понад 800 бутлів на майже 19 літрів.

Благодійну допомогу військовим передавало ТОВ «Ідс аква сервіс», співвласником якого є підсанкційний російський олігарх Михайло Фрідман. На аналітичному порталі YouControl йдеться, що компанія зареєстрована з 2018 року у Моршині й займається неспеціалізованою торгівлею харчами, напоями та тютюновими виробами. Керівником компанії є Олена Трубіхіна. ТОВ «Ідс аква сервіс», перебуває у власності офшорних кіпрських компаній «Індустріальні та дистрибуційні системи» (99%) та «Моршинський завод мінеральних вод "Оскар"» (1%).

Підозру військовому вручили 17 червня 2024 року (ч. 4 ст. 191 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Під час судових засідань підозрюваний не заперечував провину, але просив обрати менш суворий запобіжний захід, оскільки «сума застави, яку просить прокурор, надто велика». Однак суддя Григорій Жовнір відправив військового у СІЗО до 18 серпня 2024 року. Проте підозрюваний може внести 242 тис. грн застави.

Додамо, що військовому обрали підозру та обрали запобіжний захід у межах кримінального провадження, яке стосується справи про незаконне збагачення 52-річного директора львівського КЕВ Анатолія Нанівського. Посадовця підозрюють у хабарях від постачальників товарів для військових частин. Слідчі вважають, що за хабарі донька Анатолія Нанівського Вероніка у 2022 році купила права на квартиру площею 100 м² у новобудові на вулиці Лінкольна у Львові. Суд наклав арешт на це помешкання.

Крім цього, слідчі ДБР вважають, що директор львівського КЕВ використовує свого близького родича Романа Рудніцького, який є військовим. Нанівський міг оформити на нього частину придбаного на нелегальні доходи майна. У матеріалах справи йдеться, що у червні 2023 року донька Нанівського Вероніка уклала з Рудніцьким договір про іпотеку й нібито позичила йому 100 тис. доларів. Предметом іпотеки став будинок 178,1 м² та ділянка площею 0,1 га в Брюховичах. На Рудніцького також оформили автомобіль BMW X3.

У коментарі журналістам NGL.media Анатолій Нанівський заявив, що вперше чує про кримінальну справу щодо нього. Також сказав, що в його доньки не може бути 100 тис. доларів, а Рудніцький не є його близьким родичем чи другом.