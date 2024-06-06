КЕВ Львова міг привласнити гроші на закупівлях для ЗСУ

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону розслідує зловживання під час закупівлі Квартирно-експлуатаційним відділом Львова двоярусних ліжок для військових. Згідно із матеріалами справи, які опублікували в судовому реєстрі, у травні 2022 року КЕВ Львова уклало угоду з ТОВ «Агуна» на закупівлю меблів вартістю 5 млн грн. Однак ціну договору могли завищити на майже 1,4 млн грн.

В ухвалі Галицького районного суду Львова йдеться, що тодішній директор КЕВ Львова уклав із ТОВ «Агуна» договір на закупівлю товарів за цінами значно вище ринкових. В одному із додатків до договору ціна за ліжко становить 5 тис. грн, хоча на момент закупівлі ринкова вартість становила 3,6 тис. грн. Слідство вважає, що загалом КЕВ Львова переплатив за тисячу ліжок майже 1,4 млн грн. Ексдиректор КЕВ 5 січня 2024 року отримав підозру у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ). Йому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці збирають докази та встановлюють всіх причетних до інциденту. Згідно з аналітичним порталом YouControl, під час закупівлі меблів директором КЕВ Львова був Назар Кульчицький. КЕВ займається діяльністю у сфері оборони. Також YouControl можна знайти інформацію про київську компанію ТОВ «Агуна», яка спеціалізується на постачанні меблів. Директором компанії є Ярослав Леньов.

Додамо, що ДБР також розслідує незаконне збагачення начальника львівського КЕВ Анатолія Нанівського, який очолює відомство з осені 2022 року. Згідно з матеріалами справи, посадовець організував схему отримання хабарів з підрядників.