Розвідник «Ковальські» разом з побратимом евакуював у тил шістьох полонених

Двоє розвідників 92 бригади, які уклали контракт за програмою «18–24», здійснили складну операцію – евакуювали шістьох полонених окупантів у тил. Весь час на розвідників з росіянами полювали дрони окупантів. Про це повідомили у 92 окремій штурмовій бригаді.

Як розповіли у бригаді, штурмовики 1-го штурмового батальйону під час виконання бойового завдання захопили у полон шістьох російських військових. У бригаді пояснюють: полонені потрібні для поповнення обмінного фонду, тому важливо зберегти їхні життя.

Евакуацію окупантів доручили двом молодим розвідникам з позивними «Ріко» та «Ковальські», які долучились до 92 бригади у межах спецпроєкту «Контракт 18-24». За словами військових, дорога до окупантів й до тилу була важкою.

«Ми зібралися і вирушили вночі. Було важко, FPV-дрони літали дуже сильно. Ну ми дійшли, побачили їх (полонених окупантів, – ред.). Всі страшні та нікчемні», – розповів «Ріко».

Окупанти поскаржились українським військовим, що не їли 14 днів. Як розповідають розвідники, дорогою до тилу росіяни постійно просили зупинитися, щоб нарвати яблук або винограду. «Ріко» та «Ковальські» напоїли та нагодували полонених попри те, що самі мали обмежені запаси.

«В моменті над нами з’явилися FPV-дрони, ми з побратимом встигли відреагувати, побігли в посадку й прям між нами вдарив дрон. Як би не було складно, але ми продовжили рух», – розповів «Ковальські».

Зрештою розвідникам вдалося виконати завдання та доправити полонених у тил. За словами військових, росіяни подякували їм за порятунок, однак «Ріко» та «Ковальські» не вірять у їхню щирість.

«Впевнений, що після повернення з полону вони будуть розповідати, які ми погані. Але я б хотів показати відео, де вони їдять тушкованку та хліб Збройних сил України, запивають водою “Прозора”, й кажуть: “дуже дякую”», – підсумував «Ріко».

Військові не уточнили напрямок, на якому відбувались ці події, але з відкритих джерел відомо, що бійці 92 бригади захищають Україну на Харківщині.