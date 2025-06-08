Українські військові врятували з-під обстрілів полоненого росіянина

Військовослужбовці 63 окремої механізованої бригади врятували полоненого окупанта, якого намагалися вбити російські військові. Оператор українського дрона протягом трьох годин супроводжував полоненого на шляху до тилу та радив як сховатися від російських обстрілів. Відео евакуації російського полоненого бійці 63 ОМБр опублікували у своєму телеграм-каналі у неділю, 8 червня.

Як розповіли бійці 106 батальйону, двоє російських військових намагалися проникнути на позиції ЗСУ. Однак українські бійці дали їм відсіч та взяли у полон одного з окупантів. Щоб евакуювати росіянина в тил, українські військові вирішили супроводжувати його дроном із гучномовцем. На шляху окупанта його побратими відкрили по ньому вогонь, а український оператор-розвідник із позивним «Шахтар» давав полоненому вказівки де і як сховатися від російських обстрілів.

«Почався обстріл і тривав майже всю дорогу. Коли він йшов по посадці, отримав поранення, він вже почав втрачати сили. Я йому казав, щоб він сховався у посадці за деревом і перечекав там обстріл. Він так і зробив. Виходить, що я врятував йому життя», – розповів «Шахтар».

Загалом російський окупант за допомогою українського оператора БпЛА протягом майже трьох годин пройшов понад 2 км. Весь цей час російські військові намагалися вбити свого колишнього побратима, здійснивши щонайменше 15 обстрілів.

«Евакуація вийшла схожою на голлівудський блокбастер – росіяни гатили по своєму ж військовому! Цей бідолаха пройшов під обстрілами 2 км, отримав поранення і кілька разів ледь не загинув. Словом, сповна відчув, яке пекло може чинити його армія», – підсумували українські військові.

Потім росіянина зустрів український військовий, тепер окупант поповнить обмінний фонд.

Нагадаємо, військовослужбовці 63 окремої механізованої бригади за допомогою дробовика та автоматів збили 7 російських дронів, якими росіяни намагалися уразити самохідну артилерійську установку «Акація». Після відбиття атаки екіпаж САУ евакуювався у безпечне місце без втрат.