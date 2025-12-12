ЖК на вул. Тараса Шевченка у Богородчанах звели у 2021 році

Господарський суд Івано-Франківської області вирішив стягнути з київської компанії «Євросервіс» 1,1 млн грн в бюджет Богородчан. Підприємство не сплатило внеску на розвиток інфраструктури селища, повідомили у п’ятницю, 12 грудня, в Івано-Франківській обласній прокуратурі

За матеріалами судового реєстру, у 2021 році ПП «Євросервіс» звело на вул. Тараса Шевченка у Богородчанах два багатоквартирні житлові будинки і за умовами договору сплатило до бюджету громади 760 тис. грн внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

Як встановили правоохоронці, загальна вартість будівництва та площа квартир, що входять до розрахунку розміру пайової участі, після здачі об'єкта в експлуатацію виявилися більшими.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олександра Рочняк задовольнила позов прокуратури, зобов’язавши ПП «Євросервіс» сплатити в бюджет Богородчанської селищної ради ще 1,1 млн грн внеску на розвиток інфраструктури. Рішення суду можуть оскаржити.

За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, приватне підприємство «Євросервіс» зареєстроване у Києві у 1998 році. Компанія належить місцевому бізнесмену Олегу Шевченку.