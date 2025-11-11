Компанія будувала ЖК у Калуші упродовж 2017–2022 років

Господарський суд Івано-Франківської області задовольнив позов прокуратури й вирішив стягнути з ТОВ «Інвест Трейд Білдінг» 7,7 млн грн пайової участі на розвиток інфраструктури Калуша.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 11 листопада, компанія будувала ЖК у Калуші упродовж 2017–2022 років.

«Однак усупереч вимогам чинного законодавства України забудовник не сплатив до бюджету Калуської міської ради кошти пайової участі, передбачені для створення та розвитку інженерно-транспортної й соціальної інфраструктури міста», – зазначили правоохоронці.

Суд ухвалив рішення стягнути з ТОВ «Інвест Трейд Білдінг» 7,7 млн грн пайової участі та 92,5 тис. грн судового збору. Рішення можуть оскаржити.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, компанія «Інвест Трейд Білдінг», зареєстрована у Харкові у 2011 році, займається будівництвом, а також купівлею та продажем нерухомості. Власником фірми є бізнесмен з Києва Валерій Малахов.