В Івано-Франківську розпочалося обговорення детального плану території для багатоквартирної забудови з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури на вул. Галицькій, 201. Містобудівну документацію оприлюднили в Департаменті містобудування та архітектури Івано-Франківської міськради 6 листопада.

Йдеться про територію, площею 0,6 га, у мікрорайоні «Пасічна», поруч з Калуським шосе та факультетом туризму Карпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Проєктом ДПТ передбачено будівництво чотирьох секцій десятиповерхівок на 216 квартир з підземним паркінгом на 125 автомобілів. У новому житловому комплексі зможуть проживати майже 500 мешканців. На території проєктування також запланували розмістити дитячий, відпочинковий та спортивний майданчики.

Для автомобілістів реконструюють проїжджу частину місцевого проїзду, що відгалужується від Калуського шосе, для велосипедистів облаштують велодоріжку, шириною 1,5 м, а для пішоходів – вимостять тротуар, шириною 3 м.

Містобудівну документацію розглянуть на громадських слуханнях, які пройдуть 5 грудня о 10:00 у конгрес-центрі Палацу Потоцьких по вул. Шпитальній, 5. Після цього ДПТ можуть затвердити на сесії Івано-Франківської міської ради.