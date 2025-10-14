ЖК з'явиться на земельній ділянці, яку орендує фірма депутата Івано-Франківської міськради

В Івано-Франківську оприлюднили детальний план території для багатоквартирної житлової забудови на Калуському шосе, 4б. У висотках на 5, 6, 7, 8 і 9 поверхів запроєктували 294 квартири для 570 мешканців.

Йдеться про територію, площею 1,3 га, поблизу дилерського центру «Богдан-Авто», на межі з селом Угринів. Тут планують звести житловий квартал з вісьмома багатоквартирними будинками та з громадськими приміщеннями на першому поверсі.

Новий ЖК проєктують на двох земельних ділянках комунальної власності, які орендує ТОВ «Будлайн ІФ» (нинішня назва – «Станіслав ІФ»). За інформацією YouControl, компанія належить депутату Івано-Франківської міської ради від ВО «Свобода» Роману Харуку.

Окрім висоток, на території пропонується будівництво будівлі громадського призначення на два поверхи (торгові, офісні приміщення), площею 1,8 тис. м2. Натомість потребу в дитсадку на 31 місце прогнозують вирішити, запроєктувавши заклад короткотривалого перебування дітей дошкільного віку. Найближчий ДНЗ розташований за 1,6 км від запланованого ЖК. У межах ДПТ не передбачено будівництво та розміщення ділових центрів та інноваційних об’єктів.

Мешканці нового житлового кварталу потребуватимуть щонайменше 298 паркомісць. Для цього влаштують стоянки для 22 автомобілів та підземний паркінг на 218 місць. Проєктними рішеннями передбачено розміщення велосипедних доріжок уздовж вул. Калуське шосе та велопарковку біля громадських закладів. Для пішоходів облаштують тротуари вздовж вул. Вільна та на прибудинкових територіях.

«У межах детального плану запроєктовані пішохідні зв’язки з замощенням бетонною бруківкою (ФЕМ), комплексний благоустрій та озеленення вуличної системи з використанням газонів багаторічних трав, посадкою дерев та місцями для короткочасного відпочинку. Також передбачено встановлення підземних контейнерів для роздільного збору сміття», – йдеться у містобудівній документації.

Громадські слухання детального плану території для багатоквартирної житлової забудови на Калуському шосе, 4б відбудуться 11 листопада о 13:00 у конгрес-центрі Палацу Потоцьких по вул. Шпитальній, 5.