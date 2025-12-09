Йдеться про будівництво та ремонт двох доріг, що прилягають до курорту

Керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області на тлі скандалу із виділенням 9 млрд грн із державного бюджету на будівництво доріг до курорту «Буковель», написав заяву на звільнення. Про це 9 грудня повідомив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

Йдеться про ділянку дороги Івано-Франківськ – Бистриця, від Надвірної до Бистриці протяжністю 22 км, яку за 2,4 млрд грн ремонтуватиме компанія «ПБС», пов’язана з родиною засновника «Буковеля», екснардепа Олександра Шевченка.

Із Бистриці до Поляниці планують побудувати нову гірську дорогу орієнтовною вартістю 6,6 млрд грн. Днями Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області оголосила тендер на розроблення проєкту. Тобто загалом ідеться про фінансування 9 млрд грн на ремонт і будівництво доріг до приватного курорту.

9 грудня на це відреагував голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин. Він наголосив, що дорога Т-09-06 із Надвірної до Бистриці не веде безпосередньо до «Буковеля».

«Проєкт був розроблений минулого року. Цьогоріч туди спрямовано 75 млн грн, бо попередньо були отримані звернення від 17 громад та Нафтогазу: 15 аварійних мостів, підпірні стінки та ремонт 5 км дороги. На наступний рік ніяких коштів на цю потребу не передбачено», – написав Сергій Сухомлин у фейсбук.

Що стосується дороги з Бистриці до курорту, за словами посадовця, ТЕО громади розробила власним коштом.

«Служба відновлення в Івано-Франківській області оголосила тендер на проєктування. З Агентством це не було погоджено. Начальник Служби пише заяву на звільнення. Кошти ані на цей рік, ані на наступний – не передбачені. І Агентством цей проєкт не подавався», – додав Сергій Сухомлин.

Додамо, що Службу відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області з квітня 2023 року очолював Любомир Семанів.

Додамо, що власники «Буковеля» планують збудувати два нові курорти у Карпатах – у Івано-Франківській та Закарпатській областях. Курорти будуть розташовані поруч із «Буковелем» та стануть фактично його продовженням. Крім цього, центр курорту хочуть масштабно реконструювати. Роботи планують почати у 2026 році.