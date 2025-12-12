Кукурудзу використовують для виробництва біоетанолу

В Україні в індустріальних парках будують біоетанолові заводи загальною потужністю близько 1 млн тонн на рік. Для роботи цих підприємств щорічно потрібно 3 млн тонн кукурудзи, розповів директор Української асоціації виробників біоетанолу Тарас Миколаєнко, пише «Інтерфакс-Україна».

За його словами, виробництво біоетанолу передбачено у кожному другому індустріальному парку. Якщо заводи працюватимуть на повну потужність, значні обсяги кукурудзи будуть перероблятися безпосередньо на місцях.

Миколаєнко наголосив, що європейський ринок споживає близько 6 млн тонн біоетанолу щороку, тож українська продукція має очевидний експортний потенціал. Спочатку в межах оновленої торговельної угоди ЄС планував встановити квоту на імпорт українського біоетанолу на рівні 100 тис. тонн, однак після переговорів її збільшили до 125 тис. тонн. Галузь розраховує підвищити цей показник до 300 тис. тонн уже у 2026 році.

Також Миколаєнко зауважив, що крім квот ЄС, існують не технічні вимоги, які можуть зупинити експорт. Українська сторона планує розробити власну систему екологічної сертифікації, щоб аналогічним чином захищати внутрішній ринок.

Останні роки Україна збирає близько 28-30 млн тонн кукурудзи щорічно, з яких близько 80% – експортується. У червні 2024 року парламент ухвалив закон №3769-ІХ, який зобов’язує додавати щонайменше 5% біоетанолу до складу бензину (окрім бензину з октановим числом 98 та вище).

Відтак, за продаж бензину без біокомпонентів АЗС каратимуть штрафом у розмірі семи прожиткових мінімумів для працездатних осіб (18 168 грн) за кожні 1000 л партії. За менш ніж сім днів затримки з поданням інформації щодо вмісту біопалива в проданих бензинах із місць виробництва й оптової торгівлі – 227 100 грн. За затримку в понад сім днів або неподання такої інформації – 333 080 грн.

Запровадження норми повʼязане з міжнародними зобовʼязаннями України щодо збільшення частки відновлюваної енергії в транспортному секторі та умовами членства в Енергетичному співтоваристві.

Як писав ZAXID.NET, у червні цього року Верховна Рада відклала обовʼязкове додавання біоетанолу до бензину до 2026 року.