Іван Собко понад шість років працює на посаді заступника голови Львівської ОВА

У неділю, 7 грудня, заступник голови Львівської ОВА Іван Собко на своїй сторінці у фейсбуці поширив фейк про українську мову, який шириться в соцмережах та півтора місяця тому був розвінчаний українською урядовою організацією «Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки» (Spravdi). Йдеться про «сенсаційне дослідження», яке приписали американському лінгвісту Джону МакВортеру, якого він насправді ніколи не робив, про те, що «українська мова логічніша за англійську».

Фейкове дослідження про українську мову, яке приписали справжньому американському лінгвісту, доценту Колумбійського університуту Джону МакВортеру, набуло популярності у соцмережах і за останні кілька місяців набрало тисячі репостів. Йдеться про те, що українська мова нібито «логічніша за англійську», «побудована як конструктор Lego», має у 2,5 рази більше слів тощо.

Раніше фейк поширили відомі в Україні люди, серед яких – колишній прем’єр та міністр оборони Юрій Єхануров, політичний експерт Олександр Палій та інші.

«Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки» (Spravdi) 13 жовтня розвінчав так зване «дослідження професора Колумбійського університету».

«Це вигадана історія, яка не має жодного підтвердження в наукових джерелах», – наголосили у Spravdi.

В організації зауважили, Джон МакВортер – лінгвіст зовсім іншого профілю. Він не досліджує українську граматику, а спеціалізується на соціолінгвістиці, дослідженні креольських мов та мовного колоніалізму.

«В українському контексті Джон МакВортер згадує зовсім інше. Він пише про мовну колоніальність, використовує українську прикладом того, як імперія нав’язує «молодшій мові» меншовартість. Тобто – не про граматику, а про соціальний статус мови», – додали у Spravdi.

Дослідження про «аналіз 200+ мов» виявилося вигадкою, а твердження про те, що «українська мова – логічніша за англійську» – псевдонауковим висновком. Фейк також розвінчав письменник, військовослужбовець Остап Українець.

Іван Собко репостив фейк про українську мову (скриншот Політичного трешу)

І ось 7 грудня згаданий фейк поширив заступник голови Львівської ОВА Іван Собко. Він зробив репост допису зі сторінки гінекологині з Волині Міли Кирильчук. Станом на 8 грудня жінка зі своєї сторінки згаданий допис видалила, а заступник голови ЛОВА – ні. У коментарях читачі вказали Іванові Собку на поширення фейку, на що він пояснив, що йому «важливий зміст».

Коментарі під дописом Івана Собка, де він поширив фейк про українську мову

ZAXID.NET cпробував отримати коментар заступника голови ЛОВА з приводу поширення фейку, однак на момент публікації редакція відповіді не отримала.

Зазначимо, 41-річний Іван Собко працює на посаді заступника голови ЛОВА шість років – з 2019 року. Раніше він оскандалився заявою про те, що не вчився на військового і не одягатиме військову форму. Також у 2023 році журналісти з’ясували, що родичі заступника голови Львівської ОВА скуповують землю у Брюховичах.