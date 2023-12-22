У середу, 20 грудня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про заступника начальника Львівської ОВА Івана Собка, тесть якого придбав уже десять ділянок в курортному селищі біля Львова.

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Іван Собко вже бував героєм нашої програми раніше. Нещодавно, його помітили на дорогому незадекларованому автомобілі BMW шостої серії. Чиновник розповів, що позичив машину у свого тата, який все життя працював на залізниці і за роки назбирав грошенят, щоб купити машину бізнес-класу. І ще рідний брат Собка доклався до тієї покупки, а їздить на ній чомусь саме заступник голови Львівської ОВА. Далі Собко пішов виправдовуватися через машину та інші звинувачення до журналістів Lviv.Media і там заявив, що «не вчився на військового» і «не буде вдягати військової форми».

Заява топ-чиновника багатьом людям видалася зневажливою щодо військових. Собко отримав нову порцію критики у соціальних мережах, заявив, що його слова вирвали з контексту і перекрутили. Не минуло й місяця, як імʼя Івана Собка зʼявилося в матеріалі видання NGL.media про купівлю десяти земельних ділянок в селищі Брюховичі біля Львова.

Мальовниче селище Брюховичі вважають привабливим місцем для проживання представники так званих еліт Львівщини. Тут будуть свої вілли судді, прокурори, колишні і не дуже бандити, чиновники високого рангу, успішні підприємці тощо. Іван Собко з родиною теж живе Брюховичах. Це місце відоме своїми хвойними лісами, санаторіями і навіть джерелами термальних вод. Тому земля тут коштує дорого. В десятках оголошень про продаж вказано ціни від 5 до 10 тис. доларів за сотку, залежно від місця розташування та технічних умов. Однак декому під час купівлі землі в Брюховичах вдається отримати суттєві знижки. Журналісти NGL.media зʼясували, що Ігор Кадикало – тесть заступника голови Львівської ОВА Івана Собка вже чотири роки системно скуповує земельні ділянки біля Брюховицького лісу. Станом на сьогодні чоловік уже став власником десяти ділянок, сукупна вартість яких за оцінкою NGL.media становить не щонайменше 11 млн грн або ж більше 300 тис. доларів за курсом НБУ.

Незрозуміло, звідки взялися такі гроші в тестя Івана Собка? Якщо батько чиновника все життя успішно працював на залізниці і зміг відкласти собі гроші на новий BMW, то в батька дружини чиновника такої прибуткової роботи не було. 65-річний Ігор Кадикало живе в містечку Судова Вишня. Останні десять років він працює майстром виробничого кооперативу «Мрія», який займається видобутком піску і гравію та виробництвом будматеріалів. За даними фінансового звіту, станом на кінець 2022 року «Мрія» заборгувала працівникам на 150 тис. грн зарплати. Тобто справи йдуть не дуже.

Незважаючи на скромні заробітки Ігор Кадикало зумів успішно інвестувати мільйони у земельні ділянки. Почав він їх купувати у 2019 році, саме того року його зять Іван Собко став заступником голови Львівської ОДА. За чотири роки у власності Кадикала вже десять ділянок. Офіційно він витратив на придбання землі 2 млн грн, що вказує на значно занижену вартість ділянок порівняно з ринковими пропозиціями. Хоча навіть два мільйони гривень на нерухомість у тестя чиновника викликають багато питань.

Важливо й те, що всі придбані паном Кадикалом ділянки у 2018-2019 роках Брюховицька сільрада безкоштовно виділила місцевим мешканцям, хоча «Брюховичі» і «безкоштовне виділення землі» це непоєднувані явища і поняття. Такого не буває в природі. Якщо такі процеси все ж відбуваються, то це вказує на схематоз з подальшим перепродажем ділянок третім особам. Саме такі «безкоштовно виділені» ділянки і почав скуповувати тесть Собка. При цьому, перші дві ділянки Ігор Кадикало купив уже через три місяці після відповідного рішення сільради. Ще сім ділянок Ігор Кадикало придбав у 2021 році, і ще одну – у листопаді 2022 року. Попередні власники ділянок неохоче спілкувались із журналістами, зазначивши, що не пам’ятають, кому продавали землю.

Серед тих, у кого Ігор Кадикало перекупив ділянки – 32-річна львів’янка Христина Чура та її мама Світлана Чура. Вони вже фігурували в розслідуванні про виділення землі в Брюховичам учасникам АТО. Тепер сім’я Чурів володіє багатьма наділами в Брюховичах. Світлана Чура продала Кадикалу свою ділянку площею майже 0,1 га, а її донька віддала три ділянки загальною площею 0,18 га лише за 144 тис. грн, тобто по 48 тис. грн за кожну ділянку і по вісім тисяч гривень за сотку. Нагадаю, що на ринку ділянки в Брюховичах продають по пʼять, а то й десять тисяч доларів за сотку. Тобто ця земля насправді коштує у двадцять-тридцять разів дорожче. Можливо, в документах вказано фіктивну ціну, щоб не платити податки.

Вісім тисяч гривень за сотку це стандартна ціна купівлі землі від тестя Івана Собка. За такі гроші він придбав у різних власників сім ділянок на вул. Незалежності у Брюховичах. Це оціночна мінімально можлива вартість землі. Поруч продають сусідні ділянки і їхня ціна сьогодні 266 тис. грн за сотку. Приблизно сім тисяч доларів.

На одній із придбаних ділянок, на вул. Курортній, тесть Івана Собка цього року почав будувати будинок. Це двоповерховий особняк, який вже встигли накрити, а ще встановили вікна та двері. Успішний господар не коментує журналістам свої оборудки, а його зять з Львівської ОВА Іван Собко каже, що не має стосунку до придбаної землі. Майно родичів – це їхні справи, а він не може і не уповноважений коментувати їхні статки. «Тупо нема повноважень». До речі, дружина Івана Собка успадкувала від батька талант до земельних справ. Цього року вона продала свою ділянку в Брюховичах у вісім разів дорожче, ніж купила – офіційно за 400 тис. грн. Цю ділянку сільрада раніше теж виділила безкоштовну мешканцеві Львова, потім дружина чиновника її задешево, а продала з великою вигодою.

Якби ми сьогодні укладали підсумковий рейтинг щасливчиків 2023 року, то Іван Собко беззаперечно зайняв би у ньому високе місце. І навіть не через особисті таланти та успіхи, а завдяки фортуні, яка феноменально прихильна до нього. Батько, брат, тесть і дружина Івана Собка виявляють дивовижне вміння заробляти і збагачуватись на рівному місці. І це ще ми нічого не знаємо про тещу, швагрів, племінників та інших родичів заступника начальника Львівської ОВА. А поки родина заробляє, Іван Собко може віддати всього себе справі зміцнення нашої держави в команді Львівської ОВА і її начальника Максима Козицького.