Інтерв'ю Івана Собка було опубліковане на сайті Lviv.Media, який належить батькові голови Львівської ОВА

Після скандального інтерв’ю заступника голови Львівської ОВА Івана Собка, опублікованому на підконтрольному родині Козицьких сайті Lviv.Media, між радниками Максима Козицького виник конфлікт. Радник голови ОВА Олег Радик звинуватив свого колегу Любомира Ференса у тому, що той підставив Собка, не вирізавши із інтерв’ю той шматок, де чиновник заявляє про відмову одягати військову форму. Олег Радик, як і Любомир Ференс є позаштатними радниками голови ЛОВА.

Нагадаємо, інтерв’ю із Іваном Собком було опубліковане на YouTube-каналі Lviv.Media, що належить батькові голови Львівської ОВА Зіновію Козицькому, 4 грудня. Під час розмови Іван Собко заявив, що не вдягатиме військової форми та виправдовувався за придбане батьком авто BMW за майже 60 тис. євро. Згодом в коментарі сайту «Твоє місто» Собко пояснив, що його не так зрозуміли і слова нібито висмикнули з контексту.

А у п’ятницю, 8 грудня, радник Максима Козицького Олег Радик заявив, що Івана Собка підставив інший радник голови ОВА – Любомир Ференс, який є директором сайта Lviv.Media.

«Підставив його Любомир Ференс, керуючий родинним Львів-Медіа. Ну як підставив. Не вирізав г*вно. Бо реально Іван Собко просто розслабився і пукнув. Підставивши губернатора і т.д. Тобто ціль досягнута. Всі нападають на Козицького, бо в команді довбо*оби», – написав Олег Радик у Facebook.

Допис позаштатного радника Максима Козицького Олега Радика у Facebook

Варто зауважити, що Олег Радик дещо суперечить собі, називаючи заяву Івана Собка про військову форму «вирваними з контексту криками душі», водночас визнаючи, що заступник Максима Козицького «розслабився і пукнув, підставивши губернатора».

Згідно з інформаційно-аналітичною бізнес-системою YouControl, Любомир Ференс є керівником ТзОВ «Львів.Медіа», тоді як засновником є Зіновій Ярославович Козицький, батько чинного голови Львівської ОВА.